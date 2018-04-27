Elazığ’da yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı

Elazığ’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1'i ağır 21 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Diyarbakır karayolu Gezin mevkisinde yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1'i ağır 21 kişi yaralandı.

Kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kent merkezi ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.