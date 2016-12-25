El-Bab’a askeri sevkiyat
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El-Bab’a destek obüs ve ZPT sevkiyatı yapıldı.
- İHA
Bugün sabah saatlerinde İslahiye 106. Topçu Alayından hareket eden 10 fırtına obüs, 5 ZPT (Zırhlı Personel Taşıyıcı) El-Bab operasyonuna destek amaçlı Suriye sınırına doğru yola çıktı. Askeri sevkiyat konvoyunun El-Bab operasyonuna destek amaçlı Kilis’in Elbeyli ilçesine gideceği tahmin ediliyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.