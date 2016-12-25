Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

El-Bab’a askeri sevkiyat

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El-Bab’a destek obüs ve ZPT sevkiyatı yapıldı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bugün sabah saatlerinde İslahiye 106. Topçu Alayından hareket eden 10 fırtına obüs, 5 ZPT (Zırhlı Personel Taşıyıcı) El-Bab operasyonuna destek amaçlı Suriye sınırına doğru yola çıktı. Askeri sevkiyat konvoyunun El-Bab operasyonuna destek amaçlı Kilis’in Elbeyli ilçesine gideceği tahmin ediliyor.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kalın: Karlov suikastıyla ilgili bütün oklar FETÖ bağlantısını göstermektedir

Kalın: Karlov suikastıyla ilgili bütün oklar FETÖ bağlantısını göstermektedir

Türkiye'de 2016 yılına damgasını vuran bilimsel gelişmeler

Türkiye'de 2016 yılına damgasını vuran bilimsel gelişmeler

Evde hazine buldular

Evde hazine buldular

George Michael hayatını kaybetti

George Michael hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA