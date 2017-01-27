El-Bab'daki Türk askerlerinden mesaj var

EL-BAB- 'Fırat Kalkanı' harekatı kapsamında Suriye'de bulunan Türk askerlerinin 'Teşekkür' videosu sosyal medyada yayınlandı.

İzmir'de özel bir kolejden aldıkları mektuplar ve yemeklerden dolayı mutlu olduklarını dile getiren askerler, öğrencilere teşekkür etti.

El Bab'da görevde olan Mehmetçikten mesaj var: Kendi milletimiz için bu topraklardayız ve gurur duyuyoruz!