Elbeyli ilçesinde askeri hareketlilik
Kilis’in Elbeyli ilçesinde Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında zırhlı kirpiler ve iş makineleri sınıra sevk edildi.
- İHA
Elbeyli ilçesi üzerinden kirpiler ve kepçeler, konvoy halinde Elbeyli ilçesi üzerinden Çobanbey Hudut Karakolu bölgesine geçiş yaptı. Bazı iş makineleri de sınır hattına kaydırıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.