Elçi Tur bayi ağını genişletiyor

Turizm sektörünün önde gelen markaları arasında yer alan Elçi Tur, Hac ve Umre seyahatlerinde en çok tercih edilen turizm şirketleri arasında öne çıkıyor. Türkiye’de 15 farklı noktada yer alan bayi ağı ile hizmet veren Elçi Tur, müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda alkolsüz ve muhafazakâr konsepte sahip otellerde de konaklama organizasyonu sağlıyor.

30 yılda 500 bin umreci, 78 bin hacı, 30 bin Kudüs ziyaretçisi ve 100 bin İslami otel konaklamasına hizmet veren Elçi Tur, bünyesinde bulunan alt markalarıyla da yükselişini sürdürüyor.

İSLAMİ OTEL ALANINDA ÖNCÜ

Turizm sektöründe son yıllarda en hızlı gelişim gösteren ve talep edilen “İslami Tatil” alanında hizmet veren islamiotel.com, sunduğu otel seçenekleri çeşitliliğinin yanı sıra cazip indirim oranları ile de en çok tercih edilen online seyahat acenteleri arasında yer alıyor.

Kuruluşundan bugüne sektörünün öncü markaları arasında yer alan Elçi Tur, Türkiye genelindeki alkolsüz hizmet veren otellerin yer aldığı islamiotel.com’da müşterilerine yönelik cazip ve kaliteli tatil seçenekleri sunuyor.

TÜRKİYE’NİN HER İLİNDE HİZMET VERECEK

Türkiye genelindeki güçlü otel bağlantıları ve hizmet ağıyla profesyonel hizmet sunan Elçi Tur, 500 kişiyi bulan tecrübeli kadrosu ve maksimum kalite anlayışıyla her geçen gün büyümesini sürdürüyor. Yeni sezon için geliştirdiği faaliyet alanları ve genişleteceği franchise bayi ağıyla Elçi Tur, 2018 yılı itibari ile Türkiye’nin her ilinde ve birçok ilçesinde hizmet vermeye hazırlanıyor.