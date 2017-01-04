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Elçin Denizli: Mustafa Denizli'nin darp ve tehdit iddiaları hayal ürünüdür

Mustafa Denizli'nin boşanmak istediği eşi Evin Elçi, ünlü teknik direktörün darp iddialarının hayal ürünü ve asılsız olduğunu ifade etti.

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Evin Elçi'nin basın açıklaması şöyle: "Öncelikle ülkemizin ve toplumumuzun içinden geçmekte olduğu bu zor ve acılı günlerde, gerçek dışı senaryolarla kamuoyunun meşgul edilmiş olmasından derin üzüntü duyduğumu belirtmek isterim.

Ancak maalesef bazı medya organlarında, şahsım ve ailem ile ilgili tamamen hayal ürünü, asılsız ve çirkin iddiaların konu edildiği bir Savcılık başvurusuna yer verilmiş olması sebebiyle, işbu basın açıklamasını yapma zaruretim doğmuştur.

 

 

"Ailem hakkındaki iddialardan üzüntü duymaktayım"

 

Eşim Mustafa Denizli’ye boşanmak istediğimi, beni bu kararı alma noktasına getiren sebeplerin hassasiyetine ve aile mahremiyetine büyük bir özen ve incelik göstererek dile getirmişken ve aynı hassasiyeti kendisinden de beklerken, Mustafa Denizli’nin, ismine ve kendisine yakıştıramadığım bir şekilde, benim ve ailem hakkında hilafı hakikat beyanlarda bulunarak boşanma davası açmış olması karşısında büyük bir üzüntü ve şaşkınlık duymaktayım.

Mustafa Denizli’nin boşanma dilekçesinde yer verdiği, şahsım ve ağabeylerimle ilgili, ailemizi derin üzüntüye sevk eden, rencide edici ve gerçek dışı iddiaları sebebiyle, ağabeyim Heja Elçi, 12 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Mustafa Denizli ve avukatları hakkında şikâyette bulunmuş ve hakaret suçundan dava açılmasını talep etmiştir."

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