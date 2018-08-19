Elde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak
Et ve Süt Kurumu (ESK), Kurban Bayramı sonunda el kalan hayvanları satın alacağını bildirdi.
- AA
Et ve Süt Kurumu (ESK), Kurban Bayramı sonunda el kalan hayvanları satın alacağını bildirdi.
ESK, satılamayan kurbanlıklara ilişkin internet sitesinde duyuru yayımladı.
Duyuruda, "Kurban Bayramı sonunda üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan ve üreticilerimizin elinde kalan hayvanlar, üreticilerimizin mağduriyetlerini önlemek için kombinalarımız tarafından satın alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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