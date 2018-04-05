Ele geçirilen yüzlerce kutu sahte parfüm polis merkezinin bahçesine getirildi Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye polis ekipleri, gelen bir ihbar üzerine bir minibüsü takip etmeye başladı. Kendilerinin izlendiğinin farkında olmayan ve içinde 2 şüphelinin bulunduğu minibüse bir işyerinden kolilerin taşındığını gören polis baskın yaptı. Yapılan baskında minibüs ile işyerinde çok sayıda sahte parfüm ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli de sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.