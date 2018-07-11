Elektrik akımına kapılan kardeşlerden biri öldü diğeri yaralandı

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Balaban köyünde ikamet eden Özge Yıldırım (17) mutfakta olduğu esnada bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı. Kardeşi Özge Yıldırım'ın elektrik akımına kapıldığını gören ağabey Rıdvan Yıldırım (26), kardeşine kurtarmak istedi. Kardeşini kurtarmak isteyen ağabey de akıma kapılarak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans çağıran iki kardeşin yakınları iki kardeşi de alarak otomobille merkeze doğru ilerledi. Yolda karşılaştıkları ambulansa alınan Özge ve Rıdvan Yıldırım, Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Özel Park Hospital Hastanesinde tedavi altına alınan Özge Yıldırım yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kardeşini kurtarmak isterken yaralanan Rıdvan Yıldırım'ın ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.