Berat Albayrak'tan elektrik kesintisi açıklaması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, elektrik kesintileri hakkında yaptığı açıklamada, ​'Yaklaşık 50 kilometrelik kuzeyden güneye bir koridor içerisindeki Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'u besleyen 7 tane 380 kw'lik ana omurga hattımız, 20 kilometrelik de bir genişliğin içerisinde yaklaşık bin kilometrekarelik bir alanda tamamı perşembe günü itibarıyla koptu'​ dedi.