Berat Albayrak'tan elektrik kesintisi açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, elektrik kesintileri hakkında yaptığı açıklamada, 'Yaklaşık 50 kilometrelik kuzeyden güneye bir koridor içerisindeki Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'u besleyen 7 tane 380 kw'lik ana omurga hattımız, 20 kilometrelik de bir genişliğin içerisinde yaklaşık bin kilometrekarelik bir alanda tamamı perşembe günü itibarıyla koptu' dedi.
- AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, elektrik kesintileri hakkında yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 50 kilometrelik kuzeyden güneye bir koridor içerisindeki Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'u besleyen 7 tane 380 kw'lik ana omurga hattımız, 20 kilometrelik de bir genişliğin içerisinde yaklaşık bin kilometrekarelik bir alanda tamamı perşembe günü itibarıyla koptu" dedi.
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