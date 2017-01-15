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Tarihi bina kül oldu

Adana'da elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle 3 katlı ahşap tarihi bina küle döndü.

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Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Ulu Cami Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hacı Ali Öcal kaldığı tarihi 3 katlı ahşap binada gece elektrikli sobayı açıp uyumaya başladı. Bir süre sonra seslere uyanan Öcal, binanın alevler içinde kaldığını görünce kendini dışarı atıp, polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çok sayıda er ve itfaiye ile yangına müdahale etti. Ancak bina ahşap olması nedeniyle yangın bir türlü söndürülemedi. Tarihi bina küle dönerken itfaiye ekipleri hala yangını söndürmeye çalışıyor. Yangının ise elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Yangın çıkan yerin hemen yanı başında Ramazanoğlu Konağı, Büyüksaat ve birçok tarihi ahşap bina bulunuyor. Polis, yangın ile ilgili araştırma başlattı.

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