Elektromanyetik fren sistemine 'yerli' parça geliyor

Kastamonu Üniversitesi ile Dereli Elektromagnetik Fren Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında, parçanın Türkiye'de üretilmesine ilişkin protokol imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Seyit Aydın, rektörlükte düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, yerli üretimi çok önemsediklerini söyledi.

Türkiye'de son dönemde yerli üretimin arttığına dikkati çeken Aydın, "Bizim derdimiz her şeyimizin yerli üretim olması. Tüm mamullerimizde inşallah yüzde 100 yerli üretime geçeceğiz. Mühendislik fakültemizin doktor öğretim üyeleri Faruk Erken ve Osman Çiçek tarafından geliştirilen sistem, yurt dışından alınanlara göre daha verimli. Kendilerini bu konuda kutluyorum." dedi.

Şirketin Genel Müdürü Ahmet Dereli de elektromanyetik frenlerde ihtiyaç duyulan doğru akım kaynağını sağlayan doğrultucunun Kastamonu Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından geliştirdiğini anlattı.

Doğrultucu hakkında bilgi veren Dereli, "Alternatif akım giriyorsunuz, doğru akım olarak çıkış alıyorsunuz ve elektro mıknatıs oluşturuyorsunuz. Elektromanyetik frenlerde kullanılan doğrultucu daha önce yurt dışından getiriliyordu. Bundan sonra üniversitemizde üretilen bu ürünü, fren sistemlerimizde kullanacağız." diye konuştu.

Protokol imza törenine Bilim, Sanayi, Teknoloji İl Müdürü Cafer Açıkel, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Çalışma Grubu Kastamonu Temsilcisi Prof. Dr. Saim Ateş, Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Adem Yavuz Sönmez, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Öztürk, öğretim üyeleri Dr. Osman Çiçek ve Dr. Faruk Erken katıldı.