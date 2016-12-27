Elektronik harp ve savunma sistemi neden önemli?

Türkiye’nin güneyindeki sınır komşularındaki savaş ve terör Türkiye’yi de farklı zamanlarda farklı şekillerde tehdit ediyor. Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde DEAŞ'ın Türkiye’nin bazı kentlerine yaptığı havan ve roket saldırıları önlendi.

Türk ordusu geçmişten bugüne farklı tarihlerde Irak’ın kuzeyine hava harekatı yaptı yapıyor. Bazı zamanlarda bu hava harekatları kara harekatlarıyla da destekleniyor. Ancak bu hava harekatları Suriye'de zaman zaman yaşadığımız gibi tehlikeye düşebilir.

ÇİN’DEN IRAK’A BÜYÜK SATIŞ

Irak’ın Çin ile 2.5 milyar dolarlık askeri teçhizat alımında sona yaklaştığı iddia ediliyor. Bu alımı yapılan teçhizatın içerisinde Türkiye’nin de almak istediği ancak sonradan vazgeçtiği HQ-9 hava savunma sistemi de yer alıyor.



Rus S-300 PMU’dan türetilen HQ-9 uzun menzilli hava savunma sistemi Türkiye tarafından

T-LORAMIDS olarak adlandırılan Türkiye’nin Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi çerçevesinde alınmak istenmişti. Teknoloji transferi ve sistemin balistik füze önleme konusundaki yetersizliği göz önünde bulundurularak HQ-9 alımından vazgeçildi.

IRAK’A HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

Şimdi ise Irak HQ-9 hava savunma sistemini almayı planlıyor. Irak merkezi yönetimi 2017 yılında 8 bin piyade silahı, 400 orta ölçekli silah ve 22 milyon dolarlık bütçe ayırdı. Bağdat yönetiminin aylık 580 dolar maaş verdiği YBŞ’li sayısı 2017’de 2 bin 100’e çıkacak. Bağdat yönetimi PKK ve türevlerine açıktan yardım yapmaya devam ediyor.

Türkiye karşıtı tutumunu gün geçtikçe arttıran Bağdat yönetimi Türkiye’ye karşı terör örgütlerine desteğini esirgemiyor. Bu tarz tutum sergileyen Bağdat yönetiminin HQ-9 gibi bir hava savunma sistemine sahip olması Türkiye’nin ilerleyen zamanlarda Irak’ın kuzeyine PKK hedeflerine karşı yapacağı harekatlar için tehdit oluşturabilir.

TÜRKİYE BU TEHDİTİ NASIL AŞABİLİR?

Türk ordusunun Irak’ın kuzeyinde farklı bölgeler de kurulu üsleri var. Bunların en çok gündeme getirileni ve Bağdat yönetimi tarafından tehdit edileni Başika Kampı. Irak ordusunun Başika Kampı'nı tehdit edecek bir faaliyete girişmesi ve gelecekte kullanımında olacak HQ-9 gibi hava savunma sistemleriyle Türk ordusunun kampa hava desteği vermesini engellemesi durumunda Türkiye’nin birkaç seçeneği var.

KORAL ELEKTRONİK HARP VE SAVUNMA SİSTEMİ

KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanıp üretildi. KORAL hizmete girmeden önce 1000 farklı testten geçti. Testleri başarı ile tamamlayan KORAL Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Şubat 2016'da teslim edildi.

KORAL yerli imkânlar ile üretilen Mobil Elektronik Harp Sistemi. Amacı düşman radarlarını kör etmek, aldatmak ve şaşırtmaktır.

Sistem 2 ana yapıdan oluşuyor. KORAL ED olarak adlandırılan Elektronik Destek Sistemi düşman radar yayınlarını algılayıp takip ediyor. Radarı algıladıktan sonra frekans değeri tespit ediliyor. Daha sonra ise KORAL ET yani Elektronik Taarruz Sistemi devreye girerek düşman radarlarının sinyallerinin bozulması için karşı yayın yapıyor. Böylece düşman radarlarına karşı çok etkili olabiliyor.

KORAL 2015 yılında Rus Su-24 uçağının düşürülmesi olayından sonra sınırda etkin görev yapmaya başladı. KORAL sisteminin Rusya’nın Suriye’de konuşlandırdığı S-400 füzelerine karşı da etkili olabileceği ve savunma sistemlerini kör edebileceği iddiaları Rusya tarafından yalanlandı.

KORAL Suriye iç savaşı sebebi ile sınır ötesinden gelebilecek her türlü tehdide karşı sınıra yakın bölgelerde konuşlandırıldı.

Türkiye’nin Irak sınırına en yakın noktası ile Bağdat kent merkezinin arası ortalama 450 kilometre. Irak hükümeti FD-2000 hava savunma sistemi alsa bile sistemin Türk unsurlarını tehdit etmesi için Türkiye sınırına 125 km mesafede konuşlandırılması gerekiyor ki bu mesafeden Türkiye’nin elinde bulunan KORAL EH/ED sistemiyle Irak’ın almayı düşündüğü FD-2000 köreltilebilir.

Köreltme sonrasında ise FD-2000 sisteminin balistik füze önleme kabiliyeti tartışmalı olduğundan dolayı TSK’nın envanterinde bulunan YILDIRIM füzeleriyle tehdit ortadan kaldırılabilir

YILDIRIM füzesi haricinde Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterindeki F-16 savaş uçaklarından atılabilen 250+ kilometre menzile sahip SOM seyir füzeleriyle de FD-2000 tehdidi ortadan kaldırılabilir.

İran’ın Yemen’de Suudi Arabistan’a karşı savaşan Husilere balistik füzeler verdiği de unutulmamalı. İran'ın benzeri bir desteği Türkiye’ye karşı Irak’a da verebileceği hesaba katılarak Türk ordusunun hücum kapasitesinin yanı sıra savunma gücünü de artıracak adımlar atılmalı, Türkiye aktif bir hava savunma sistemine sahip olmalıdır.