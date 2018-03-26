Elektronik kelepçe de uyuşturucu satmasına engel olmadı

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, uyuşturucu satışının engellenmesi ve gençlerin uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklardan korunabilmeleri için denetimlerini aralıksız sürdüren Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tunus Caddesi'ndeki evden uyuşturucu satışı yapıldığını tespit etti.

Savcılığın talimatı doğrultusunda teknik takibe aldıkları eve operasyon düzenleyen ekipler, U.K, H.İ.K, E.E, A.S, S.D. ve Z.Ç'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada esrar, "skank" ve kokain gibi uyuşturucular ile bunların konulduğu kilitli poşetler ve hassas terazi ele geçirildi.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden ev sahibi U.K'nin, 24 Şubat'ta Adana'da 850 gram esrar ve ruhsatsız silahla yakalandığı, elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezasına çarptırıldığı ancak Ankara'ya giderek Tunus Caddesi'ndeki eğlence mekanlarına gelenlere uyuşturucu satışını evden yapmaya devam ettiği öğrenildi.