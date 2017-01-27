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Elektronik sigara cebinde böyle patladı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir kişi, elektronik sigaranın pilinin patlaması nedeniyle yaralandı.

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Kapaklı'da yaşayan Kadir Uslu'nun, sigarayı bırakmak için aldığı elektronik sigara cebindeyken patladı. Patlamanın ardından montu ve eşofmanı yanan Uslu’nun sol bacağında da hafif yanıklar oluştu. Patlama anı ise oto ekspertizliği yapan Uslu’nun iş yerindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
   
Uslu, yaklaşık 2 ay önce sigarayı bırakmak için aldığı elektronik sigaranın pilinin patlaması ile çok korktuklarını ifade ederek, bir daha elektronik sigara kullanmayacağını kaydetti.
 

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