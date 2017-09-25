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Eli bastonlu yaşlı adamın İstiklal Marşı duyarlılığı takdir topladı

Aksaray’ın Eskil ilçesinde Gaziler Günü programı sırasında İstiklal Marşı okunurken elindeki asasıyla dengesini sağladıktan sonra selam verip saygı duruşuna geçen 76 yaşındaki Halis Altan'ın görüntüleri taktir topladı.

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Fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada ve basın kuruluşlarında onlarca kez paylaşılan Halis Altan’ı, Eskil Kaymakamı Yavuz Kartal evinde ziyaret ederek Türk Bayrağı hediye etti.
 
Bayrağı öperek teslim alan Halis Altan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gaziler Gününde İstiklal Marşımız okunuyor ve bayrağımız göndere çekiliyordu. Rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımız uğruna, yaş önemli değil saygı duruşuna da geçilir uğruna can da verilir. Devletimizi temsilen Sayın Kaymakamımızın bu bayrağı bana hediye etmesi beni hem çok sevindirdi hem de çok onurlandırdı” diyerek Eskil Kaymakamı Yavuz Kartal’a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
 
Eskil Kaymakamı Yavuz Kartal’da İstiklal Marşımız okunurken elinde asasıyla selam vererek bekleyen Halis Altan’ın fotoğrafını görünce çok duygulandığını belirterek, “İstiklal Marşı ve bayrak duyarlılığından dolayı Halis amcayı evinde ziyaret edip Türk Bayrağı hediye ederek kendisine teşekkür ettik” dedi.
Eli bastonlu yaşlı adamın İstiklal Marşı duyarlılığı takdir topladı
Eli bastonlu yaşlı adamın İstiklal Marşı duyarlılığı takdir topladı

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