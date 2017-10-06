Elle’den moda dünyasina özel davet…

Tasarımlarıyla şehrin ritmini adımlarınıza taşıyan Elleshoes, yeni sezon koleksiyonunu özel bir davet ile tanıttı.

Detayların ön planda olduğu koleksiyonda, kristal taş ve armalarla farklı bir kimliğe bürünen postallar, bilekleri olduğundan zarif gösteren bağcıklı bot ve ayakkabılar, modern şehirli kampçıların favorisi olacak kürk ve topuk detaylı botlar koleksiyonun ön plana çıkan modelleriydi… Davetlilerin kendi stylinglerini yaptığı lansmanda, toprak tonlar sonbaharın enerjisine tanıklık ederken, inci zarafetini gözler önüne seren ayakkabılar, yükselişini sürdüren streç çizmeler ve metalik renkli botlar da davetlilerden tam not aldı.

Elleshoes’un 2017-2018 Sonbahar-Kış Koleksiyonu, Elle mağazalarında ve www.elleshoes.comonline mağazada ayakkabı tutkunlarının beğenisine sunuluyor.