ELLE’den yeni sezonda renk seremonisi…

Renklerin eğlenceli, romantik, özgür ve sportif etkisini koleksiyonuna taşıyan ELLE’de, renklere ışıltılı taşlar, tüyler, inciler ve pırıltılı detaylar eşlik ediyor.

Koleksiyonun baş tacı sneakerlar farklı formlarıyla günden geceye kullanım özgürlüğü sağlarken, pastel renkli stilettolar, zarif dokunuş ve detaylarla romantizmi adımlara taşıyor. Maskülen şıklığın vazgeçilmezi makosenler, toprak tonlarıyla doğaya öykünürken, rengarenk sandaletler hasır tabanlar, fiyonklar, gösterişli tokalar ve neon detaylarla göz alıcı ve iddialı bir stil oluşturuyor.

Ayakkabı koleksiyonunun yanı sıra ilkbahar-yaz çanta koleksiyonu ile de şıklığınızı tamamlayan ELLE’de özgür ruhlu sırt çantaları haftasonu kaçamakları için vazgeçilmez olurken, renkli bucket bag’ler farklı renkleriyle yazın coşkusunu ve enerjisini stilinize yansıtıyor.

ELLE’in 2018 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu’nu keşfetmek için size ELLE mağazalarına ve www.elleshoes.comadresine bekliyoruz!