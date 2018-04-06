Elle’in yeni sezon lansmanında çağdaş sanat modayla buluştu !

Elleshoes, çağdaş sanatın modayla buluştuğu 2018 İlkbahar-Yaz Koleksiyon lansmanını ArtSümer Galeri’de özel bir davet ile tanıttı. Kadın ve erkek koleksiyonlarını yakından inceleyen davetliler, Ressam Onur Gülfidan ile birlikte gerçekleştirilen “Fantastik Ayakkabılar Atölyesi”nde kendi ayakkabılarını tasarlama fırsatı buldular.

Renklerin eğlenceli, romantik, özgür ve sportif etkisini kadın koleksiyonuna taşıyan Elleshoes’da, renklere ışıltılı taşlar, tüyler, inciler ve pırıltılı detaylar eşlik ediyor. Günden geceye kullanım özgürlüğü saplayan sneakerlar ise farklı formlarıyla davetlilerden tam not aldı. Metalik efektli stilettolar, maskülen şıklığın vazgeçilmezi makosenler ve yazın olmazsa olmazı terlikler yine kadın koleksiyonunun en dikkat çeken tasarımlarıydı.

Elleshoes’un erkek koleksiyonunda ise oxfordlar, günlük giyimin vazgeçilmezi loafer’lar ve sokak stilinin vazgeçilmezi sneakerlar renk ve detaylarıyla davetlilerin ilgi odağı oldu.

Elleshoes’un 2018 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu, Elle mağazalarında ve www.elleshoes.comonline mağazada ayakkabı tutkunlarının beğenisine sunuluyor.