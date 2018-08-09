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Elmalı'da selden zarar gören bölgeler temizleniyor

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, ilçede meydana gelen sel felaketiye ilgili hasar tespit çalışmalarının bugün sonuçlanacağını söyledi.

  • AA
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Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, ilçede meydana gelen sel felaketiye ilgili hasar tespit çalışmalarının bugün sonuçlanacağını söyledi.
 
Öztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karaköy Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde sel nedeniyle mahallede fazla miktarda taş, toprak ile çamur yığını oluştuğunu belirtti.
 
Aralıksız çalıştıklarını belirten Öztekin, "Çamur yığınını yan tarafta uygun bir yere taşıyoruz. Epey uzun sürebilir. Bir haftadan fazla, 10 gün sürebilir, çünkü çok aşırı miktarda malzeme var. Çalışmalarımız devam ediyor. Yolları açtık. Herkesin evlerine ulaşımını sağladık. Vatandaşlar evlerinin temizliklerini yapmaya başladı. İki sel olayıyla ilgili de hasar tespit çalışmaları bugün sonuçlanacak."
 
İlçede 6 Ağustos akşamı yaşanan selde Salur, Yılmazlı ve Eskihisar mahallelerindeki 12 ev, 450 dekar sera ve tarım arazileri zarar görmüş, 7 Ağustos'taki olayda ise Karaköy Mahallesi'nde bazı evler, bir ilkokul ile ahırlar zarar görmüş, birçok küçükbaş hayvan telef olmuştu. 

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