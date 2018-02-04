El-Nusra'nın Rus jetini düşürdüğü yeni görüntüler ortaya çıktı
El-Nusra'nın, İdlib kırsalında Rus jetini düşürdüğü görüntüler ortaya çıktı.
- İHA
El-Nusra'nın, İdlib kırsalında Rus jetini düşürdüğü görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan El-Nusra İdlib kırsalında Rus jetini düşürmüş, Rus pilot da militanlar tarafından öldürülmüştü.
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