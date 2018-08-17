Elon Musk attığı tweet yüzünden hakim karşısına çıkacak

Bu ayın başında Tesla'nın özel bir işletmeye dönüştürülmesi ve şirketin borsadan çekilmesi konusunda tweet atan Elon Musk, şirket hisselerinin 420 dolardan satın alınabileceğini ve gerekli finansmanın sağlandığını duyurmuştu. Musk'ın bu tweet'inin ardından Tesla hisseleri bir günde yüzde 13 civarında değer kazanmıştı. Tabi bu artış şirket hissedarlarını sevindirse de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu(SEC), Elon Musk'ın tweet'i hakkında inceleme başlatmış ve tweet'in doğruluğunu araştırmaya başlamıştı. İnceleme sürecini tamamlayan SEC, Elon Musk'ı mahkemeye çağırdı.

Mahkeme karşısında süreci açıklayacak

SEC, inceleme sürecinde Elon Musk'ın tweet'lerinin gerçek planlamalara dayanıp dayanmadığını araştırmıştı. Musk'ın, bu tweet'leri sadece şirket hisselerinin değerini artırmak için atmış olabileceği ihtimaline odaklanan SEC, şirketin özel işletme planına ve finansmanın kaynağına ilişkin detaylı bilgiler istiyor.

Tabi aslında geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın Tesla'nın web sitesi üzerinden yayınladığı bildiri SEC'in sorularına cevap niteliği taşıyor. Özel işletme sürecini ve bu süreçte yapılan görüşmeleri detaylı bir şekilde açıklayan Musk, finansmanın kaynağı olarak ise Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nu işaret etmişti. Buna karşılık Elon Musk'ın tweet'lerinin gerçek dünyada karşılığı olsa bile şirket ve yatırımcılar için oldukça hassas olan bu bilgiyi Twitter üzerinden paylaşması sakıncalı olabilir. Nitekim açığa satış yapan iki yatırımcı bu tweet'ler nedeniyle şirket hisselerinin bir anda, beklentilerinin aksine, değer kazandığını ve milyonlarca dolar zarar ettiklerini açıklamıştı.

SEC, Tesla'nın geleceğine ilişkin planlara hakim olmak için Elon Musk'ın yanı sıra şirketin yönetim kurulunda yer alan 8 yöneticiyi de mahkemeye davet etti. SEC'in kararının ardından yüzde 3 civarında değer kaybeden Tesla hisseleri şu sıralar 335 dolar değerinde.

(Donanım Haber)