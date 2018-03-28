Elon Musk, Mars’a koloni kurma konusundaki planını detaylandırdı

Konuşmasına “Bir sabah, geleceğin mükemmel olacağını düşünerek uyanmak istiyorsunuz.” diyerek başlayan Musk, bunun tamamen geleceğe inanmakla mümkün olacağını, yıldızların arasında yaşamaktan daha heyecan verici bir şeyin olmadığını düşündüğünü söyleyerek sözlerine devam ediyor.

42 dakikalık konuşması boyunca SpaceX’le ilgili planlarını anlatan Elon Musk, Big Falcon Rocket hakkında merak edilenleri de anlattı. 106 metre olacak sistemde iki ana bölüm bulunuyor. Bunlardan ilki 58 metrelik yeniden kullanılabilir roket başlığı iken, diğeri ise 48 metrelik gövde olacak. Araç, 100 kişiyi taşıyacak şekilde tasarlanıyor. Big Falcon Rocket, güneş sisteminde hareket halindeyken yakıt alabilme özelliğine de sahip olacak.

Elon Musk, SpaceX’in Mars üzerindeki ilk görevinin 2022, ikinci görevinin ise 2024’te gerçekleştirleceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi. İlk görevde cihazın çeşitli ekipmanları Mars’a bırakması planlanırken, ikinci görevde ise astronotlardan oluşan ekibin iniş yapacağı düşünülüyor.

(Webrazzi)