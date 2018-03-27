Elon Musk'ın şirketi Boring Company'den yeni çılgın proje: Lego Ev

Trafik sorunu için tüneller, roketle yolcu taşımacılığı, elektrikli arabalar, uzay teknolojileri, hızlı trenler ve Mars yolculuklarının ardından Elon Musk, bu kez de gözünü gerçek hayat boyutlarındaki Lego parçaları üretmeye dikti.

Los Angeles kentinin altını uzun tünellerle kazan Boring Company isimli firmasına bağlı olarak planlanan yeni yapı malzemeleri markası, Musk’ın bugüne kadarki en renkli projelerinden birisi olabilir. Musk’ın nihai hedefi ise inşaat sektörünü kökünden değiştirmek.

Daha önce Solar City isimli markasıyla oldukça ucuz ve hafif olan kiremitler üreten Elon Musk, bu kiremitlere güneş enerjisi depolama özelliğini yerleştirince konutlar için enerji yönetiminde tarihi bir iş başarmış oldu. Şimdi ise sırada o evlerin çatılarının altındaki duvarları inşa etmek var.

Musk, Lego projesini kişisel Twitter hesabından şu şekilde açıkladı:

New Boring Company merch coming soon. Lifesize LEGO-like interlocking bricks made tunneling rock that you can use to sculptures & buildings. Rated for California seismic loads, so super strong, but bored in the middle, like an aircraft wing spar, so not heavy. — Elon Musk (@elonmusk) 26 Mart 2018

Boring Company'nin yeni ürünleri yakında geliyor. Heykeller ve binalar yapmak için tünellerden çıkartılan kayalardan üretilmiş, LEGO benzeri tuğlalar hayal edin. Kaliforniya sismik yük olarak çok güçlü ve sıkıştırılmış durumda. Bir uzay aracının kanadı gibi sağlam, yani çok da ağır değil.

Musk’un bu ifadeleri, Los Angeles’tan sonra Kaliforniya şehrinin altına açacakları tünellere de işaret ediyor. Zaten bir süre önce yerel yönetimlerle anlaşmaya varılmıştı. Şimdiyse amaç, o tünellerden çıkan taşları anlamsız birer yük olmaktan uzaklaştırıp içlerinde yaşanabilir yuvalar haline getirmek.

First kit set will be ancient Egypt — pyramids, Sphinx, temple of Horus, etc — Elon Musk (@elonmusk) 26 Mart 2018

“İlk kit seti ise antik Mısır olacak - piramitler, Sfenks, Horus tapınağı, vb”

Musk’ın en çok konuşulan iddiası, 1 günde müstakil bir evi inşa edebilmek. Bu işin en büyük gelir kaynağı ise Musk’ın satışlarını bizzat yürüttüğü Boring Company logolu şapkalar ve alev silahları oldu. Çok kısa bir sürede 20 bin alev silahı satan Musk, 10 milyon dolar gelir elde etmişti.

(Webtekno)