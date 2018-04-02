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Elon Musk'tan 1 Nisan şakası: Tesla öyle bir iflas etti ki inanamazsınız

2 Nisan 2018 Pazartesi Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk Twitter'dan Tesla'nın iflas ettiğine dair bir haber paylaşarak takipçilerine 1 Nisan şakası yaptı.

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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk Twitter'dan Tesla'nın iflas ettiğine dair bir haber paylaşarak takipçilerine 1 Nisan şakası yaptı.
 
Musk yağtığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
 
"Sermaye toplamak için gerçekleştirdiği yoğun çabaların ardından, ki son çare olarak yoğun bir Paskalya Yumurtası satışı gerçekleştirmişti, Tesla'nın tamamen iflas ettiğini bildirmekten ötürü üzüntü duyuyoruz. Öylesine iflas etti ki, inanamazsınız." 
 
 
 
Her ne kadar Musk şimdilik şaka yapıyor gibi gözükse de elektrikli araç üreticisi Tesla'nın üretim kanadındaki sorunları giderememesi şirketin hızla değer kaybetmesine neden oluyor. 
 
35 bin dolardan başlayan aracın üretim hedeflerine ulaşılamaması, şirketin sürekli para harcamasına neden oluyor. Şirket son 4 yıl içinde 8 milyar dolar para harcadı.
 
Ayrıca Tesla'nın önümüzdeki bir yıl içinde vadesi gelen 1 milyar dolar değerinde bono ödemesi var. 
 
(Ntv)

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