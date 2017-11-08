Musk'tan Anıtkabir paylaşımı: Üç kırık kaburga, delik bir akciğer ve yine de savaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulünün ardından Anıtkabir'i ziyaret eden Elon Musk, burada çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.