Emekli Astsubay, Mehmetçik'e kızıl elma gönderdi

Emekli asker ve tiyatrocu Mustafa Uludağ (61) ‘kızıl elma’ kahramanına mektup yazarak bir koli kızıl elma gönderdi. Mektupta "Sizlerle gurur duydum sabah akşam camide sizler için dua ediyorum" dedi. Uludağ, mektubunda, “Ciddi bir rahatsızlığım olmasaydı bizzat kızıl elmayı takdim ederdim o kahramana. Kızılelma, Türklüğün en önemli bir simgesi ve övgüsüdür. Ben de Kahramanmaraş’tan sizlerle kızıl elma gönderiyorum. Sizlerle olduğumuzu göstermek adına taburunuza gönderiyorum Allah yar ve yardımcınız olsun kahramanlarım” diye konuştu.

Mustafa Uludağ elma kolisini Kilis'teki 3. Sınır Tabur Komutanlığına gönderdi.