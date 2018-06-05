Bayram ikramiyesi emeklilere ne zaman veriliecek 2018 SSK Bağkur emekli bayram ikramiye parası hangi gün yatacak

2018 Emekli bayram ikramiye ödemeleri için geri sayım başladı... Ülkemizde emekli ve emekli adayları için son dakika ikramiye haberleri gelmeye devam ediyor. 2018 emekli memur maaşlarında yapılan artış ve bayram ikramiyesi bu sene için merak konusu haline geldi. Emekli ikramiyesi açıklandı. Emekli ikramiyesi kimler alacak ve bayram ikramiyesi ne kadar ve emekli memur maaş ve bayram ikramiyesi ne kadar gibi soruların cevapları Bakan Sarıeroğlu’nun Adana’da yaptığı açıklamada yanıt buldu Memurlar maaşları içinde veya memurlarında yakında takip ettiği ikramiye için açıklama yapıldı Emekli olanların ikramiyesi ne zaman ödeniyor emekli memur maaşı artıyor mu gibi sorularda artmaya başladı. Bakan Julide Sarıeroğlu bunun için bir açıklama yaptı ama bayram ikramiyesi ne kadar olduğunu merak edenler ve bayram ikramiyesi alacak olanlar halen merak içinde ve bayram ikramiyesi ne zaman alacakları konusunda araştırma yapıyorlar. Ayın 8'inde Bağ-Kur ve SSK ile ilgili ödemeleri, 7'sinde Emekli Sandığı'ndaki ikramiyelerimizi ödeyeceğiz. 11-12-13'ünde de emekli maaşlarının ödemelerini gerçekleştireceğiz. Emekli bayram ikramiyesi ve daha fazlası için detaylar haberimizde ..



Erdoğan'dan müjde: Onlar da ikramiye ve zam alacak



Emekliler ile bir araya geldiği iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Emeklilik başvurusu yapıp, işlemleri tamamlanmayan 100 bin vatandaşımız da ikramiyeden yararlanacak' ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emeklilerle iftar programında yaptığı açıklamada, başvuru yapan ancak henüz işlemleri sonuçlandırılmayan emeklilerin de ikramiye ve zamdan faydalanacağını açıkladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen iftarda emekliler ile buluştu. Erdoğan, başvuru yapan ancak henüz işlemleri sonuçlandırılmayan emeklilere müjdeyi verdi.



Erdoğan, ''Emeklilik için başvuru yapan ancak henüz işlemleri sonuçlandırılmayan 100 bin vatandaşımız bulunuyordu. Bunların işlemlerini tamamlayarak, onların da ilk maaşlarını ve bayram ikramiyelerini alabilmelerini sağlıyoruz. Bu kardeşlerimiz Ramazan Bayramı ikramiyesi yanında temmuz zammından da faydalanacak'' ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın açıklamarından önemli başlıklar;



Sizler yıllarınızı verdiğiniz işinizden emekli olmuş kardeşimizsiniz. Emekli olunca yeni bir dönem başlıyor demektir. Kiminiz ertelediği hobilerle kiminiz keyif aldığı işlerle uğraşacaktır. Her biriniz gönlünüz ne istiyorsa onu yapacak bir zamana sahip oluyorsunuz. Emekliliği son değil yen ibir başlangıç olarak görüyorum. Hiç bir emekli kardeşimin bu güzel dönemi evinin duvarlarına hapsolarak geçirmemeli. Sizlerin aileniz ve ülkeniz için yapacağı çok şeyler olduğunu biliyorum. Sizlerin desteğine, katkınıza daima ihtiyacımız olacak



'ONLAR DA İKRAMİYE ALACAK'



İktidara gelince ilk yaptığımız işlerden birisi emeklilerimizin durumuna bakmaktı. Öğle emekli maaşları bağlanıyordu ki onları görünce yüzümüz kızarıyordu. Real olarak 2 katına, 3 katına, 4 katına varan artışlar yaptık. Asgari ücretin altında emekli maaşı alanlar bulunmuyor.



Emeklilik için başvuru yapan ancak işlemleri sonuçlanmayan 100 bin vatandaşımız bulunuyordu. Bunların işlemlerini tamamlayarak onların da bayram maaşlarını ve ikramiyelerini almalarını sağlıyoruz, Temmuz zammından da faydalanacaklar.

EMEKLİYE İKRAMİYE NE ZAMAN VERİLECEK?

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; “Bağ-Kur, memur emeklileri ikramiyeyi 7 Haziran'da, SSK emeklileri 8 Haziran'da alacak” diye konuştu. Bayram izinleri hakkında da açıklama yapan Bozdağ; “Önümüz Ramazan Bayramı. İdari tatil verme durumu söz konusu değil. Ramazan Bayramı hafta sonuna denk geliyor. Bakanlar Kurulu idari tatil kararı almayı gerekli duymamıştır.” dedi.

Emekliye maaş ödemesi başladı



Emekli Sandığına bağlı emekliler bugün maaşlarını aldı. Maaş ödemeleri 5 Haziran tarihine kadar sürecek.



Ramazan Bayramı öncesi emeklilere maaş ödemesi başladı. Memur emeklileri için 1 Haziran'da başlayan maaş ödemesi 5 Haziran'a kadar devam edecek.



TRT Haber'de yer alan habere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de ödeme takvimi öne çekildi. SSK ve Bağ-Kurlular maaşlarını 11-12 ve 13 Haziran'da alacaklar.



Tahsis numarasının son rakamı 5,7,9 olanlar maaşlarını 11 Haziran'da, 1,3,8 olanlar 12 Haziran'da, 0,2,4,6 olanlar ise 13 Haziran'da maaşlarını alacak.



İşsizlik sigortası ödemeleri de bayram öncesinde yapılacak.



Bayram ikramiyesi 7-8 Haziran'da



Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerine 7 Haziran'da, SSK emeklileri ise 8 Haziran'da bayram ikramiyesi ödemeleri yapılacak. Bayram ikramiyesi kalıcı olacak. Her yıl Kurban ve Ramazan Bayramları öncesinde emekliler bayram ikramiyesi alacak.

Bakan Jülide Sarıeroğlu'ndan emeklilere bir müjde daha geldi!

Sarıeroğlu, Ceyhan Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Adana'nın ilçelerini gezdiklerini, seçim çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda TİKA'yı kapatacağına yönelik açıklamasını eleştiren Sarıeroğlu, "Birilerinin 'seçilirsek eski siteme geri döneceğiz, yok şurayı kapatacağız, yok TİKA'yı kapatacağız, buraya bunu yapacağız' diye yapılanları yıkmak üzerinden bir siyasi söylemi, artık ne Türkiye'ye ne 81 milyon vatandaşımıza yarar sağlayamayacağını anlamaları gerekiyor." diye konuştu.

Sarıeroğlu, "TİKA'dan ne istiyorlar onu da anlamakta zorlanıyorum." diyerek şöyle devam etti:

"İşte her yere el uzatıyor, Myanmar'da, Arakan'da açlık içinde, sıkıntı içindeki kardeşlerimize, zamanında bize destek olanlara el uzatmak mı sorun? Ya da Somali'de, Sudan'dan Osmanlı'dan miras eserleri restore eden, onları tekrardan hizmete açan Senegal'de okullar yurtlar açan, Moritanya'da bir sürü çalışma yapan, inşaat faaliyetleri içerisinde olan TİKA şu anda Türkiye'nin gururu olmuş durumda. Türkiye'nin imzasını birçok bölgeye atıyor, bundan ne rahatsızlık duyulabilir? TİKA'yı kapatmakla, yok etmekle alakalı, bu politikaların söylemin nasıl bir fayda sağlayacağıyla alakalı ne düşündüklerini anlamakta gerçekten zorlanıyorum."

"Milli savunma sanayisinin önemini gördük"

Bakan Sarıeroğlu, yeni hedeflerle yollarına devam ettiklerinin altını çizerek, reform süreçlerini sürdüreceklerini, Türkiye'yi ileriye götürmek için çalışacaklarını dile getirdi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda yerli ve milli savunma sanayisinin ne kadar önemli olduğunu gördüklerini vurgulayan Sarıeroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Silah ve mühimmat almak istedik, bize satmadılar. Her yerden köşeye sıkıştırmaya çalışmışlardı ama hamd olsun ki kendi İHA'larımız, SİHA'larımız... Dün yine 6 SİHA daha İçişleri Bakanlığına teslim edildi. Bunları üretmemiş olsaydık Zeytin Dalı Harekatı'nı hayata geçiremezdik. Böylesine bir zaferi elde edemezdik. Daha da iyilerini yapacağız inşallah. Bu konuda her türlü imkana sahibiz."

Yeni emeklilere ikramiye müjdesi

Kendisini en mutlu eden çalışmaların başında emekililere yönelik düzenlemenin geldiğini belirten Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"En son ve en büyük mutluluk veren, emeklilerimizle ilgili 2 bayramda ikramiyeyle ilgili uygulamamız. İnşallah ödemeleri bayramdan önce gerçekleştireceğiz. Ayın 8'inde Bağ-Kur ve SSK ile ilgili ödemeleri, 7'sinde Emekli Sandığı'ndaki ikramiyelerimizi ödeyeceğiz. 11-12-13'ünde de emekli maaşlarının ödemelerini gerçekleştireceğiz. O kadar titiz davrandık ki 12,3 milyon emeklimizle ilgili bu düzenlemeyi gerçekleştirdik. Helali hoş olsun, çok uzun zamandır talep edilen bir şeydi. Yaklaşık 4-5 aydır çantamızda olan bir düzenlemeydi. 'Taşeron konusunu bitirip ondan sonra başlayalım' diye hedeflemiştik. Ondan sonra bir sürü çalışma girdi bu zamana kısmet oldu. Son bir ay içerisinde 100 bin emeklimizin daha işlemlerini tamamladık ki daha fazla emeklimiz bu imkandan faydalansın. Ben bakanlığımdaki bütün çalışma arkadaşlarıma, SGK'deki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, gece gündüz çalışıyorlar. Her gün takipteyim, inşallah 100 bin emeklimiz daha eklenmiş durumda, şu anda işlemlerini tamamladığımız. Hiçkimseyi dışında bırakmayacağız."

Sarıeroğlu, muhtarlarla daha fazla bir araya geleceğini, çeşitli programlarda onlarla buluşacağını da sözlerine ekledi.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENECEK?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gördüğü için aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.