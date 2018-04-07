Emekli imam üniversitede öldürülen oğlunun cenaze namazını kıldırdı

Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde iki gün önce meydana gelen olayda araştırma görevlisi Volkan Bayar, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Araştırma Görevlileri Serdar Çağlak ve Yasir Armağan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Eskişehir'de yapılan törenin ardından Tokat'a gönderilen Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın'ın (33) cenazesi namazı Turhal ilçesine bağlı Üçyol köyünde öğle namazını müteakip köy mezarında kılındı. Cenaze namazının ardından Yalçın'ın naaşı gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenazeye Yalçın ailesinin yakınları, Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer ve vatandaşlar katıldı.

Armağan, Tokat'ta toprağa verildi

Saldırıda hayatını kaybeden Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ın (35) cenazesi ise Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik için Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirildi. Yasir'in Türk bayrağına sarılı tabutunu öpüp okşayan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Eşinin tabutuna sarılarak öpen Gökçen Armağan da gözyaşı döktü. Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ın eniştesi imam Nuri Akıncı, yaşadığı acıyı dile getirerek, "Tek amacı, hedefi, ideali, dinine, vatanına, milletine bağlı olan, amacı okumak ve okutmak olan ama haince bir olayla şehit edilen 4 yavrumuzdan birisi olan ama geride mangal yürekli bir baba, metanetli bir eş, iki tane yetim yavru bırakarak aramızdan ayrılan, son yolculuğuna uğurlamak için aramızda bulunan Yasir'in ana, baba, eş, dost, sevdikleri bu yavrumuzu dünya hayatındayken nasıl bilirdiniz? Ahirete müteallik haklarınızı helal ediniz" dedi.

Emekli imam babanın zor görevi

Baba ocağı önünde helallik alınarak okunan duaların ardından Yasir Armağan'ın naaşı cenaze aracına konularak Takyeciler Camii'ne getirildi. Yasir Armağan'ın kardeşi Mustafa Armağan da tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, Anne Zennure Armağan ayakta durmakta güçlük çekti. Emekli imam baba Fahri Armağan, hayatının en zor görevlerinden birini yerine getirerek öldürülen oğlunun cenaze namazını kıldırdı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Armağan'ın cenazesi Erenler Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

AK Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, hem katilin Tokat'ta görev yapmış olmasının hem de öldürdüğü 4 kişiden 2'sinin Tokatlı olmasının kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Katil problemli bir kişi. Tokat'ta da bu problemleri yaşamış. Eskişehir'de de aynı sıkıntıları yaşayınca YÖK soruşturma başlatmış. Bu zamana kadar bir ihmal varsa bu ihmalin üzerine gidilecektir. Ne kadar konuşursak konuşalım bu 4 canımızı geri getirmeyecektir. Akademik yaşamlarının en güzel zamanlarında hayatlarını kaybettiler. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerin başı sağ olsun" dedi.

Cenaze namazına Armağan ailesinin yakınları Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yalçın, bir çocuk babasıydı

Tokat'ta matematik öğretmenliği yapan Yalçın, yüksek lisans eğitimini Gaziosmanpaşa Üniversitesinde tamamladı. 2011 yılında ESOGÜ'de araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Yalçın, doktorasını tamamlayarak 2016 yılında öğretim üyesi oldu. 2018 yılında ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığına atanan Yalçın, evli ve 1 çocuk babasıydı.

Tokat'ta matematik öğretmenliği yapan Armağan ise yüksek lisans eğitimini Gaziosmanpaşa Üniversitesinde tamamladı. Armağan, 2012 yılında ESOGÜ'de doktora eğitimine başladı. 2013 yılında Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak işe başlayan Armağan, aynı yıl ESOGÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsüne görevlendirildi. Armağan, evli ve 2 çocuk babasıydı.