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Emekli kamyon şoförü 37 yıldır kesmediği bıyıklarına gözü gibi bakıyor

Hatay'da emekli kamyon şoförü, 37 yılda 70 santimetreye ulaşan bıyıklarına her gün özenle şekil veriyor. Kurtulan: 'Bıyıklarım için ameliyat olmaktan vazgeçtim. Doktor sonra başka bir yol buldu, bıyıklarımı sargı beziyle sardı. Böylece bıyıklarımla ameliyata girerek sağlığıma kavuştum' dedi.

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşayan emekli Mehmet Kurtulan, 37 yıldır kesmediği bıyıklarına büyük bir özen gösteriyor.

Çevresinde "Bıyık Mehmet" olarak tanınan 6 çocuk babası 61 yaşındaki eski kamyon şoförü Kurtulan, 1980 yılından itibaren bıraktığı ve 70 santimetreye ulaşan bıyıklarıyla görenlerin ilgisini çekiyor.

Her gün sprey ve fönle düzeltip şekil verdiği bıyıklarının bakımını yapan Mehmet Kurtulan, dakikalarca aynanın karşısından ayrılmıyor.

Kurtulan, AA muhabirine, ömrü boyunca bıyıklarını uzatmaya devam edeceğini söyledi.

Bıyıklarını gören insanların fotoğraf çektiklerini ve bıyıklarını nasıl uzattığını sorduklarını anlatan Mehmet Kurtulan, "37 yıldır bıyıklarımı uzatıyorum. Kesmeyi de hiç düşünmüyorum." dedi.

Yaklaşık 3 yıl önce bir kalp rahatsızlığı geçirdiğini, doktorunun ameliyata girebilmesi için bıyıklarını kesmesi gerektiğini söylediğini anlatan Kurtulan, "Doktorum bıyıklarımı 'elime değer, işimi yapamam' deyip kesmemi istedi. Ben de bıyıklarımdan asla vazgeçemeyeceğimi söyledim. O da kesmezsem ameliyat olamayacağımı söyledi. Bıyıklarım için ameliyat olmaktan vazgeçtim. Doktor sonra başka bir yol buldu, bıyıklarımı sargı beziyle sardı. Böylece bıyıklarımla ameliyata girerek sağlığıma kavuştum." diye konuştu.

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