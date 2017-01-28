Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Emekli öğretmen intihar etti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde emekli bir öğretmen kendini iple asarak intihar etti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgilere göre, Semerciler Mahallesi Kudüs Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette emekli öğretmen olan Ö.S. (70), henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kendini iple asarak intihar etti. Yakınları tarafından bulunan emekli öğretmeninin cesedi incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-İngiltere müşterek hareket etme kabiliyetine sahip iki ülke

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-İngiltere müşterek hareket etme kabiliyetine sahip iki ülke

Eksi 16 derecede su altında referanduma 'Evet'

Eksi 16 derecede su altında referanduma 'Evet'

Sızıntı üzerine batan gemi bariyerlerle çevrildi

Sızıntı üzerine batan gemi bariyerlerle çevrildi

Cerablus'ta Türk askerine saldırı hazırlığında bombalı araç yakalandı

Cerablus'ta Türk askerine saldırı hazırlığında bombalı araç yakalandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA