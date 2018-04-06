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Emekli Polis Başmüfettişi, Emniyet Genel Müdürlüğü otoparkında intihar etti

Emniyet Genel Müdürlüğü kapalı otoparkında beylik tabancasıyla başına ateş eden emekli Polis Basmufettisi Unal Coban, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Mudurlugu Teftis Kurulu Baskanlığından 8 ay önce emekli olan Polis Basmufettisi Unal Coban'ın kanser tedavisi gördüğü bildirildi.

Açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü kapalı otoparkında beylik tabancasıyla başına ateş eden Ünal Çoban, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı." ifadeleri kullanıldı.

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