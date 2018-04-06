Emekli Polis Başmüfettişi, Emniyet Genel Müdürlüğü otoparkında intihar etti Emniyet Genel Müdürlüğü kapalı otoparkında beylik tabancasıyla başına ateş eden emekli Polis Basmufettisi Unal Coban, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.