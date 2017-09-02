Emekli polis kurban keserken kalp krizinden hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, aldığı kurbanı kesmeye çalışan emekli polis memuru Adnan Gülelçin, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Gülelçin'in fenalaştığını gören yakınları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolün ardından Gülelçin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Güleçin'in ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği, kesin ölüm nedeninin ise yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.