Emekli polisten '15 Temmuz' şiiri!
Emekli polis Yücel Küçükaltun, 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan bir şiir yazdı. İşte darbeci hainlerin ülkemize yaşattıklarını anlatan çarpıcı mısralar:
15 TEMMUZ GECESİ
Fena bir kabus gördü, bu yüce milletimiz
Tatlı uykular kaçtı, on beş Temmuz gecesi.
Vurdu bu güzel yurdu, bizim jetle füzemiz
Yurduma yara açtı, on beş Temmuz gecesi.
Havadan bomba yağdı, milletin meclisine
İnsan olan vurur mu, tank topla ülkesine?
Mankurt kafalar kıydı, sala ezan sesine!
Yurduma yara açtı, on beş Temmuz gecesi.
Kuzu postunu giymiş, çakal sırtlan bir olmuş
Fetö saltanat kurmuş, kendisince hür olmuş.
Türkiye'mi vuruyor, vicdansızlar kör olmuş
Yurduma yara açtı, on beş Temmuz gecesi.
Büyük planlar yapılmış, üst aklı şer güçleri
Yalan dolanlı talan, nursuz himmet p.çleri!
Vatanla Cumhuraymış, kinle nefret öçleri
Yurduma yara açtı, on beş Temmuz gecesi.
Cebren işgal o0lmuştu, devletin kurumları
Ölüm saçtı kin kustu, tank tüfek namluları!
Hüzünlendi al bayrak, sararken tabutları
Yurduma yara açtı, on beş Temmuz gecesi.
Kalkan gibi kullandı, masum saf yavruları
Rütbeli çıyanlardı, yok sayan kanunları!
Yerle bir oldu yandı, emniyet binaları
Yurduma yara açtı, on beş Temmuz gecesi.
Vakit saatler durdu, tüm nefesler tutuldu
Cadde sokaklar doldu, can pazarı kuruldu.
Gözyaşları sel oldu, al kan tende kurudu
Yurduma yara açtı, on beş Temmuz gecesi.
Tarihe not al Yücel, şehit verdik yüzlerce
Her damla akan kana, yemin ettik binlerce!
Hiçbir kitaba sığmaz, tarifi yok dinlerce
Yurduma yara açtı, on beş Temmuz gecesi.
YÜCEL KÜÇÜKALTUN
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