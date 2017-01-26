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Emekli polisten '15 Temmuz' şiiri!

Emekli polis Yücel Küçükaltun, 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan bir şiir yazdı. İşte darbeci hainlerin ülkemize yaşattıklarını anlatan çarpıcı mısralar:

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15 TEMMUZ GECESİ

Fena bir kabus gördü, bu yüce milletimiz

Tatlı uykular kaçtı, on beş Temmuz gecesi.

Vurdu bu güzel yurdu, bizim jetle füzemiz

Yurduma yara açtı, on beş Temmuz gecesi.

Havadan bomba yağdı, milletin meclisine

İnsan olan vurur mu, tank topla ülkesine?

Mankurt kafalar kıydı, sala ezan sesine!

Yurduma yara açtı, on beş Temmuz gecesi.

Kuzu postunu giymiş, çakal sırtlan bir olmuş

Fetö saltanat kurmuş, kendisince hür olmuş.

Türkiye'mi vuruyor, vicdansızlar kör olmuş

Yurduma yara açtı, on beş Temmuz gecesi.

Büyük planlar yapılmış, üst aklı şer güçleri

Yalan dolanlı talan, nursuz himmet p.çleri!

Vatanla Cumhuraymış, kinle nefret öçleri

Yurduma yara açtı, on beş Temmuz gecesi.

Cebren işgal o0lmuştu, devletin kurumları

Ölüm saçtı kin kustu, tank tüfek namluları!

Hüzünlendi al bayrak, sararken tabutları

Yurduma yara açtı, on beş Temmuz gecesi.

Kalkan gibi kullandı, masum saf yavruları

Rütbeli çıyanlardı, yok sayan kanunları!

Yerle bir oldu yandı, emniyet binaları

Yurduma yara açtı, on beş Temmuz gecesi.

Vakit saatler durdu, tüm nefesler tutuldu

Cadde sokaklar doldu, can pazarı kuruldu.

Gözyaşları sel oldu, al kan tende kurudu

Yurduma yara açtı, on beş Temmuz gecesi.

Tarihe not al Yücel, şehit verdik yüzlerce

Her damla akan kana, yemin ettik binlerce!

Hiçbir kitaba sığmaz, tarifi yok dinlerce

Yurduma yara açtı, on beş Temmuz gecesi.

YÜCEL KÜÇÜKALTUN

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