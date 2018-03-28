Emekli uzman çavuşa cinayetten 18 yıl hapis cezası

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Murat Erdoğan, maktulün eşi Nurten Topal ile sanığın avukatı katıldı.

Sanık Erdoğan savunmasında, olayın kazayla olduğunu iddia etti.

Maktulle seyir halindeki aracın içinde olduklarını anlatan Erdoğan, "İş kurmak için kendisine verdiğim 40 bin lirayı soracaktım. Bana küfür etti. Korkutmak amacıyla silahımı çıkarttım. Virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybetti. O sırada silah patladı. Ben de ölebilirdim. Öldürmek gibi bir kastım olsaydı aracı durdurduğumuz yerde öldürürdüm.” ifadesini kullandı.

Makulün eşi Nurten Topal ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek adalete güvendiğini söyledi

Mahkeme heyeti, emekli uzman çavuş Erdoğan’ı önce "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum etti. Cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle sanığın cezası 18 yıla indirdi.

- Önce kaza sanılmıştı

Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda, 13 Kasım 2017'de yaklaşık 50 metrelik şarampole devrilen 34 PN 1059 plakalı otomobilin sürücüsü 38 yaşındaki Savaş Topal'ın yüzünde mermi girişi tespit edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlatmıştı.

Murat Erdoğan'ın otomobil seyir halindeyken Topal'dan alacağını istediği, bunun üzerine çıkan tartışma sonucu sürücüye ateş ettiği ve bu sırada aracın şarampole devrildiği iddia edilmişti.