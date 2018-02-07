Emekli Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy hayatını kaybetti
Emekli Büyükelçi Nabi Şensoy, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
- İHA
Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy (73), İzmir’de yaşamını yitirdi. Bir süredir böbrek yetmezliği sebebiyle tedavi gören Şensoy, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Emekli Büyükelçi Şensoy, yaşamını yitirdi.
1945 doğumlu olan ve birçok önemli görevde bulunan Nabi Şensoy, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği görevini yürütmüştü.
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