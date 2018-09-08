Emeklilere 326 lira enflasyon zammı yapılacak
Emeklilerin gözü ocak zammında. İkinci yarıda gerçekleşen enflasyon, ocak zammını gösterecek.
Bunun 2 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 2.86 çıktı. Buna 4 aylık veri daha eklenecek. Tahminler 2 farklı tahmini ortaya koyuyor. İlk tahmin gerçekleşirse, emeklilerin maaşında 39.52 ila 189.32 lira arasında artış yaşanacak. İkinci tahminde ise maaşlara 68.12 ila 326.31 lira arasında artış yansıtılacak.
(Akşam)
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