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Emeklilere 326 lira enflasyon zammı yapılacak

Emeklilerin gözü ocak zammında. İkinci yarıda gerçekleşen enflasyon, ocak zammını gösterecek.

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Bunun 2 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 2.86 çıktı. Buna 4 aylık veri daha eklenecek. Tahminler 2 farklı tahmini ortaya koyuyor. İlk tahmin gerçekleşirse, emeklilerin maaşında 39.52 ila 189.32 lira arasında artış yaşanacak. İkinci tahminde ise maaşlara 68.12 ila 326.31 lira arasında artış yansıtılacak. 

(Akşam)

 

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