Emeklilere çifte bayram ikramiye müjdesi

Başbakan Yıldırım, emekliler ve devletten emeklilik dışında maaş alanlara Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ikramiye verileceğini açıkladı. Ramazan ve Kurban bayramı öncesi verilecek ikramiyeler toplam 2 bin TL olacak.

Başbakan Yıldırım, Bakanlar Kurulu sonrası müjde paketi açıkladı.

Başbakan "Emekli olmuş 12 milyonun üzerinden vatandaşımız var. Bunun dışında emekli olmadan aylık bağlanan gazi olan ve şehit yakınlarımız var. Bunlara da her yıl Ramazan bayramı ve Kurban bayramı öncesi olmak üzere birer ikramiye vereceğiz. Miktarı bin TL olacak. Toplam iki bin lira ikramiye verilecek" dedi.