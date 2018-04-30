Emekliye bayram ikramiyesi kaç TL ne kadar olacak? 2018 emekliye ikramiye ücreti

Emekliye bayram ikramiyesi kaç TL emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2018 emekli ikramiye ücreti hakkında Başbakan Yıldırım’ın açıklamasının ardından emekliye ikramiye ücreti ne kadar olacak sorularına yanıt aranıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar kaç TL olacak? Emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım; “Şimdi önemli bir müjdeye geldik. Son madde emeklilerimizle ilgili. Emekli olmuş, aşağı yukarı 12 milyonun üzerinde vatandaşımız var emekli aylığı alan. Bunun dışında emekli olmadan aylık bağlanan gazilerimiz var, şehit yakınlarımız var, köy korucularımız var. Bunlar emekliliği hak etmesine gerek kalmadan, biliyorsunuz kanunda şehitlerimizin yakınlarına aylık bağlanıyor. Bunlar 12 milyon dışında. Diğerleri normal çalışıp yaşını dolduran emekliliği gelen emekliler, artı şehit yakınları, gaziler, sivil şehitler bu grup… Yani bütün devletten maaş alanlar, emeklilik dışında maaş alanlar. Bunlara da her yıl Ramazan bayramı öncesi ve Kurban bayramı öncesi olmak üzere birer ikramiye vereceğiz; bayram ikramiyesi.” diye konuştu.

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Çankaya Köşkünde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Bakanlar Kurulu sonrası Başbakan Yıldırım açıklama yaptı.

Yıldırım'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

Tabi Türkiye son 10 yılda 10 milyon vatandaşa genç orta yaşlı kadın erkek istihdam sağladı. Bu istihdam AB 28 ülkesinin tamamının bu süre içerisinde oluşturduğu istihdamdan daha fazla. Sadece geçen yıl 1 milyon 400 bin yeni istihdam sağlayarak neticede yüzde 7,4’lük bir büyümeyi gerçekleştirdik. Bu yıl da işler iyi gidiyor. Ekonomide planladığımız değerlerin üzerinde ilk üç ay sonuçları. Bundan sonra da ölü aylardı, Ocak – Şubat – Mart. Bundan sonra artık yaz da geldi. Hem turizmde, hem tarımda, hem üretimde bir çok alanda çok daha iyi sonuçlar gelecek.



Bugün bakanlar kurulu olarak bazı önemli kararlar aldık. Bu kararları vatandaşlarımızla huzurlarınızda paylaşıyoruz.



VERGİ VE PRİM ALACAKLARI YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Birinci madde, esnaflarımızı, sanayicilerimizi, çalışanlarımızı yakından ilgilendiren yeniden yapılandırma. Bununla ilgili neyi kast ediyoruz? Maliye ile işi olan vatandaşımız, gümrükte sorunu olan vatandaşımız, işçi çalışıyor, sigortayla ilgili borcu var, sorunu olan vatandaşımız, il özel idareleri, belediyeler yani kamu kuruluşlarının tamamıyla ilgili konula



Nelerden oluşuyor? Vergi ve prim alacakları yeniden yapılandırılacak.

TÜM CEZALARA DÜZENLEME

İki, trafik cezaları yeniden, kara yolu taşıma kanununa göre kesilen cezalar. Seçimlerle ilgili geçmiş seçimlerde bir şekilde ceza tahakkuk etmiş ama tahsilatı yapılmamış. Askerlikle ilgili, nüfusla ilgili, RTÜK cezaları, köprü otoyol kaçak geçişleri vesaire, kısaca vatandaşın devletle, devlet kurumlarıyla arasında olan anlaşmazlıklar çözüme kavuşturuluyor. Vatandaşla el sıkışılıyor. Nasıl? Bunu yaparken tabi belirli kuralları var, şartları var. Mesela belediyenin il özel idarelerinin atık su alacakları da buna dahil olacak.

Yeniden yapılandırma için 31 Mart 2018 tarihinden önce vatandaş eğer borcunu ödememiş, sigorta primini, vergisini, trafik cezasını.



Yukarıda saydığım bütün kalemlerde ödemelerini gerçekleşmemişse bir fırsat bir imkan getiriyoruz.



STOK AFFI GELİYOR

Yine piyasada çok beklenti haline gelen stok affı. Geçmiş yıllara yönelik stoklarla ilgili bir düzenleme yapıyoruz ve bunu mükellefler meşrulaştırmış oluyor. Stoklarında var ama kayıtlarında gözükmüyor, hesabı tutturamıyor.

Kasa fazlalıkları, bunlar da aynı şekilde beyan unsuruna göre işletme kayıtlarının düzenlenmesine imkan veriyoruz.

PEŞİN ÖDEMEDE İNDİRİM VAR

Kanundan yararlanmak için vatandaşlarımız temmuz ayı sonuna kadar müracaat edecek ve takip eden 36 ay içerisinde de borçlarını ödeyebilecekler. Yani 3 yıllık bir imkan getirmiş oluyoruz. Peşin ödeme olursa , peşin ödemelerde indirimler var. Gecikme faizinin yüzde 90’ını ödemeyecekler. Sadece yüzde 10’unu ödemek suretiyle hesabı kapatmış olacaklar.



