Emekliye çifte zamla 221 lira

meklilerin zam ayı adım adım yaklaşıyor. 9 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Ocak'ta, 2017'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak. Eylül itibariyle gerçekleşen enflasyon verileri ise ipuçlarını veriyor. Uzmanlara göre; zam oranı için yüzde 3, yüzde 3.5 ve yüzde 5.01 olmak üzere 3 formül gündemde. Ayrıca aylıklar artacağı için, her ay verilen maaşların yüzde 4'ü oranındaki ek ödeme (vergi iadesi) de yükselecek.

NASIL DEĞİŞECEK?

Halen en yüksek maaş 4 bin 240 lira. Bu maaşı alana her ay 169 lira da ek ödeme veriliyor. Yani ek ödemeyle birlikte emeklinin eline 4 bin 409 lira geçiyor. Eğer zam oranı yüzde 3 olursa, Ocak'ta net maaş 4 bin 367 liraya, ek ödeme de 174 liraya yükselecek. Böylece emeklinin geliri 132 lira artışla 4 bin 541 liraya ulaşacak. Ocak zammı yüzde 3.5 olursa; net maaş 4 bin 388 liraya, ek ödemeyle birlikte gelir de 4 bin 563 liraya çıkacak. Takvim'in haberine göre, emeklinin gelirinde bu formüle göre 154 lira artış yaşanacak. Zam oranının yüzde 5.1 olması halinde de net maaş 4 bin 452 liraya, ek ödeme de 178 liraya ulaşacak. Emeklinin eline bu durumda aylık 4 bin 630 lira geçecek. Yaşanacak artış 221 lirayı bulacak.