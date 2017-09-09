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Emine Erdoğan, Astana Çocuk Evi ve Yetimhanesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretine refakat eden Emine Erdoğan, Astana Valiliği’ne bağlı çocuk evi ve yetimhanesini ziyaret ederek, burada barınan çocuk ve gençlerle bir araya geldi.

  • İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretine refakat eden Emine Erdoğan, Astana Valiliği’ne bağlı çocuk evi ve yetimhanesini ziyaret ederek, burada barınan çocuk ve gençlerle bir araya geldi. 4-18 yaş aralığında 104 çocuk ve gencin barındığı yetimhanede çocuklar ve gençlerle yakından ilgilenen Emine Erdoğan, TİKA’nın koordinasyonu ile gönderilen okul eşyası yardımlarını ilgililere teslim etti.

Yetimhane yetkilileri de Türkiye’nin desteklerinden ve Emine Erdoğan’ın ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, teşekkür etti.

 

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