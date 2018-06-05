Emine Erdoğan 'Atıktan Sanata' adlı serginin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Sıfır atığın uygulanması için bütün ev hanımlarından, iş adamlarımızdan, kurumlarımızdan rica ediyorum çünkü geri dönüşüm çok büyük bir konu." dedi.

Emine Erdoğan, Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde kendisinin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında "Atıktan Sanata" adlı serginin açılışını Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile gerçekleştirdi.

Burada kısa bir konuşma yapan Emine Erdoğan, "Mütevazı bir insanımdır ama bu konuda kendimle gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Herkesin sıfır atık konusuna eğilmesi gerektiğinin altını çizen Emine Erdoğan, şunları söyledi:

"Sıfır atığın uygulaması için bütün ev hanımlarından, iş adamlarımızdan, kurumlarımızdan rica ediyorum. Çünkü geri dönüşüm çok büyük bir konu. Gerçekten hem ülke ekonomisine getirisi var hem de sağlıklı sebze meyve yememiz için çocuklarımızın sağlığı için oldukça önemli bir konudur."

Bakan Özhaseki de sıfır atık konusunda tüm belediyelerden kendisine uygulamaya başlamak için talepte bulunulduğunu belirterek, kısa sürede hepsinde bu uygulamaya geçileceğini bildirdi.

"5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla açılan sergide, hurda metalden ve ölmüş sedir ağaçlarından sanatsal eserler yapan sanatçılar Adnan Ceylan, Asaf Erdemli, Murat Ilgar ve Murat Yıldırım Çakar'ın toplamda 16 eseri sergilendi.

Serginin açılışına ortaöğretim ve lise öğrencileri de katıldı.

ABD'li teknoloji devi Apple, web tarayıcısı Safari'de sosyal paylaşım sitesi Facebook ve diğer üçüncü taraflara ait paylaşım ve beğeni butonu gibi, kullanıcıların hareketlerini takip eden uygulamalara izin vermeyeceğini ve bu uygulamalara ait çerezlere karşı müşterilerini uyaracağını açıkladı.

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, Apple'ın yazılımdan sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi, şirketin geliştirici konferansı WWDC'de Safari'nin yeni özelliklerini anlattığı sunumda, bundan böyle web tarayıcısında beğeni ve paylaşım butonları gibi kullanıcıların internetteki hareketleri izlenerek veri toplamalarını sağlayan entegre uygulamalara izin vermeyeceklerini duyurdu.

"Beğeni ve paylaşım butonlarını tamamen kaldırıyoruz"

Federighi, "Bu beğeni ve paylaşım butonlarını hepimiz biliyoruz. Ama gördük ki bunlar siz onları kullanmasanız da sizi takip etmek için kullanılabiliyor. İşte bu nedenle bu yıl bunları tamamen ortadan kaldırıyoruz." dedi.

Federighi, Safari'nin bundan böyle üçüncü taraf uygulamalarında her site için ayrı bir uyarı penceresiyle kullanıcıların onayını isteyeceğini kaydetti.

Apple yetkilisinin yeni uyarı penceresini göstermek için verdiği örnekte doğrudan Facebook'u kullanması dikkati çekti. Örnekte Safari'nin bir siteye girdiğinde çıkan uyarı penceresinde "facebook.com'un siz bu siteyi gezerken çerez kullanmasını ve web sitesi bilgilerini görmesini istiyor musunuz?" ifadesinin yer aldığı görüldü.

New York Times gazetesi önceki gün yayınladığı haberde Facebook'un son 10 yılda mobil cihaz üreticileriyle hizmet entegrasyonu için yaptığı anlaşmalar kapsamında üreticilerin kullanıcılarının verilerine ölçüsüz şekilde erişimine izin verdiğini ileri sürmüştü.

Facebook'un daha önce kullanıcı verilerini reklam ve data analiz firmalarıyla paylaşması tartışmalara konu olmuş, Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD ve İngiltere'de kritik seçim ve referandum süreçlerini etkilemek üzere kullandığı ortaya çıkmıştı.

Emine Erdoğan, çocuklarla bitki dikti

Gençlerin Dünya Çevre Günü'nü kutlayan Emine Erdoğan, 16 sanatsal eseri çocuklarla tek tek inceledi ve eser sahiplerinden nasıl yaptıklarına ilişkin bilgi aldı.

Emine Erdoğan öğrencilerle, tek tek hazırlanan kumbaralara atıkları atarak sıfır atık uygulaması yaptı, organik atıklardan elde edilen kompost gübreler kullanarak çocuklarla bitki dikimi gerçekleştirdi.

Serginin açılışı sonrasında Emine Erdoğan, çocuklara içinde zeka oyunları ve iklim değişikliğiyle ilgili bilmece kartlarının olduğu çanta hediye etti.

"Atıktan Sanata" sergisi perşembe gününe kadar açık

Beştepe Kültür Merkezi'ndeki "Atıktan Sanata" adlı sergi perşembe gününe kadar öğrenciler için açık olacak.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla Beştepe Kültür Merkezi'nde hafta boyunca çevre etkinlikleri yapılmaya devam edilecek.

Yarın Serdar Kılıç ve perşembe günü ise Dr. Halit Yerebakan'ın doğa ve çevre konulu sohbetleri gerçekleştirilecek, söz konusu programlara ortaokul ve lise öğrencileri katılacak.

Sıfır atık uygulaması, Ankara kamu kurumları öncelikli olmak üzere tüm yurtta atıkların kaynağında ayrıştırılması esasına uygun olarak yürütülüyor.

Proje kapsamında 15 bin kamu görevlisine eğitimler verildi, sıfır atık uygulamasıyla ilgili mevzuat taslağı hazırlandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere Başbakanlık, TBMM, TRT gibi kurumlar resmi olarak sıfır atık uygulamasına geçti.