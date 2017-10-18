Emine Erdoğan: Bu coğrafya, kadını baş tacı eden bir kültürle yoğrulmuştur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bilkent Otel'de, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca gerçekleştirilen "Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni"ne katıldı.

Konuşmasında tarım alanında kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi ve girişimci kadın çiftçilerin ödüllendirilmesi vesilesiyle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Emine Erdoğan, kadınların evde, işte, tarlada, hayatın her alanında var olduklarına ve birikimlerini ortaya koyduklarına dikkati çekti.

Emine Erdoğan, "Yaptıkları işlerle, başarılarıyla gurur duyduğumuz nice kadınlarımız var. Öyle ki vatan savunmasında dahi ön saflarda yerlerini alıyorlar. 15 Temmuz'da görmedik mi çelikten güçlü yürekleriyle tanklara nasıl karşı durduklarını, İstiklal Savaşı'nda Anadolu'yu nasıl savunduklarını. Çok şükür ki bu coğrafya, kadını hayatın her alanında baş tacı eden, ona kıymet ve değer veren bir kültürle yoğrulmuştur." diye konuştu.

"Her ne kadar bugün 'çalışan kadın' tanımı yaygın şekilde kullanılsa da aslında tarihimizde kadın söz konusu olduğunda çalışan-çalışmayan ayrımı hiç olmamıştır." değerlendirmesinde bulunan Emine Erdoğan, kadınların her zaman üretim hayatının içinde bulunduğunu, ailesinin yüküne omuz verdiğini vurguladı.

"Girişimcilik kırsal alanda yaşayan kadınlarımız için de geçerli bir sıfattır"

Emine Erdoğan, bugün şehir hayatında olduğu gibi kırsal alanda da kadınların el emekleri ve alın terleriyle yaşamın zorluklarını paylaştığına işaret ederek, "Girişimcilik dendiğinde akla hep şehir ortamı gelir. Oysa girişimcilik, kırsal alanda yaşayan kadınlarımız için de geçerli bir sıfattır." dedi.

"Tarımdaki istihdamın yarıya yakını kadın"

Kadınların yaptıkları her işe yüreklerini koyduğunu aktaran Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarım gibi ülkemizin önemli konularından birinde, kadın çalışkanlığının ayrıca çok değerli olduğuna inanıyorum. Tarımdaki istihdamın yarıya yakınını kadınlarımız oluşturuyorlar. Avrupa'nın en büyük tarımsal gücü olmamızda, kadınlarımızın büyük emeği vardır. Fakat bu emeğin yeterince fark edilmediğini görmek gerçekten üzüntü verici. Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı bu anlamda kadınların sürdürebilir iş imkanlarına kavuşması adına son derece önemli bir adımdır. Onlar bu süreçte eğitim almanın yanı sıra sosyalleşerek toplumsal hayata aktif bir şekilde katılma imkanı da buluyorlar, kendilerini daha da geliştiriyorlar."

"Devletimiz her zaman yanınızdadır, alın teriniz emanetimizdir"

Türkiye'nin, eğitimden sağlığa, tarımdan enerjiye her alanda iddiaları olan, gerek bulunduğu coğrafyanın hakkını vermek gerekse mazlumların umudu olmak noktasında hedefleri olan bir ülke olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, bu amaçları gerçekleştirmek için çabaladıklarını vurguladı. Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gayretlerimizin aynı nehire aktığını düşünüyorum, aynı ideali güçlendirdiğine inanıyorum. Bugün burada ödül takdim ettiğimiz her bir kardeşimi tebrik ediyorum. Alın teriniz, el emeğiniz kutsaldır, geleceğimizin teminatıdır. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bugüne kadar gösterdiğiniz gayretin artarak devam etmesini umuyorum. Devletimiz her zaman yanınızdadır, alın teriniz emanetimizdir. İnanıyorum ki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız bu destekleri arttıracak, çiftçi kadınlarımızın emeğini ekonomiye kazandıracaktır. Güçlenen kadın aileyi, güçlenen aile de toplumu daha da yüceltecektir."