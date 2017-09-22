Emine Erdoğan: Mülteci çocuklar kayıp nesil olmasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Myanmar'da sık sık tekrarlanan bu krizin kalıcı çözüme kavuşturulması insan olarak hepimizin sorumluluğudur." dedi.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği tarafından düzenlenen "Mültecilerle Dayanışma: Akdeniz, Afrika ve Myanmar'a Yönelik İnsani Yaklaşımlar" başlıklı yüksek düzeyli toplantıya katıldı.

"YERKÜRE ACIYLA DOLU"

Ülke liderlerinin buluştuğu, dünya milletlerinin sorunlarının görüşüldüğü Genel Kurul'un tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sözlerime insanlığın mutluluk ve refahını nasıl artırılabiliriz gibi sorulara cevaplar arayarak başlamayı çok isterdim fakat ne yazık ki yerküre acıyla dolu. Çocukların bomba sesleriyle uyandığı, göç yollarına düştüğü bir dünyada konuşacak çok farklı meselelerimiz var. Savaş ve çocuk bir araya gelmemesi gereken iki kelimeyken ne yazık ki çocukların küçük bedenleri artık çatışmaların ağır yükünü taşıyamıyor."

Aylan Kürdi gibi nice çocuğunun acının ve gözyaşının denizinde boğulduğunu, aynı şekilde kadınların sorumlusu olmadıkları siyasi hesapların ağır bedellerini ödemek durumunda kaldığına dikkati çeken Erdoğan, uluslararası kurumların her gün yeni raporlar, yeni rakamlar açıkladığını ifade etti.

Erdoğan, "Mültecilik tüm dünyanın en önemli gündem maddesi haline gelmiştir. Açlık kuraklık, iç savaş yüzünden binlerce insan hayata tutunabilecekleri yeni dallar aramak üzere yerlerini yurtlarını terk ediyorlar. Ben burada istatistiklerden bahsetmek istemiyorum. Rakam olarak ifade ettiğimiz her şey aslında hayatlar, tıpki bizlerin, sevdiklerimizin hayatları gibi. Sahip oldukları her şeyi geride bırakıp yanlarına sadece bir parça umut alan insanlardan söz ediyoruz ki onların bir kısmı ne yazıkki umutlarını denizlerde kaybediyorlar. Kurtulabilenler ise insanlığın vicdanına emanetler maalesef."

"BU KRİZİN ÇÖZÜMÜ HEPİMİZİN SORUMLULUĞUDUR"

Erdoğan, şunları söyledi:

"Evi yakılmış, tecavüze uğramış, çocukları ve eşleri gözleri önünde öldürülmüş nice kadının hikayesini dinledim. Orada gördüğüm kadınların ve çocukların çaresiz bakışlarını hayatım boyunca hiç unutmayacağım. Ailelerinden ayrılan, kamplarda sahipsiz kalan çocukları bekleyen tehlikeleri sanırım ifade etmeye hiç gerek yok. Onlar için bir gelecekten söz edebilir miyiz? Öte yandan üçte ikisi kadınlardan ve genç kızlardan oluşan kamplarda hamile kadınlar bulunuyordu. Böylesi bir ortamda insanlığın geleceği adına umut cümleleri kurabilir miyiz? Bu insani dramların çağdaşı olmak hepimiz adına utanç verici. Myanmar'da sık sık tekrarlanan bu krizin kalıcı çözüme kavuşturulması, insan olarak hepimizin sorumluluğudur." Türkiye'nin bu konuyla diplomatik ve insani açıdan yakından ilgilendiğini, AFAD, TİKA ve Kızılay gibi kurumlar başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşunun gıda malzemesinden ilaca, kolilerce insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırmaya çalıştığını anlatan Erdoğan, "Günlerdir aç susuz kalan insanlara ilk el uzatan bizim yardım kuruluşlarımız oldu." dedi.

"MÜLTECİ ÇOCUKLAR KAYIP NESİL OLMASIN"

2012 yılından bu yana Türkiye'nin Myanmarlı mazlumlara desteğinin 70 milyon doları geçtiğini ifade eden Erdoğan, "Türk toplumu insani yardım söz konusu olduğunda son derece duyarlı bir toplumdur. Dünyanın neresinden gelirse gelsin acının sesi vatandaşlarımızın yüreğinde yankılanmaktadır." diye konuştu.

Sadece Myanmar'da değil Afrika'da Suriye'de ve dünyanın farklı köşelerinde yaşanan tüm dramların Türkiye'de vicdani bir karşılık bulduğunun altını çizen Erdoğan, uluslararası raporların da teyit ettiği gibi Türkiye'nin insani yardım konusunda en büyük ikinci donör ülke konumunda, milli gelir oranlarına göre ise dünyada birinci sırada olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin dünyanın en cömert ülkesi sıfatını taşıdığını belirten Erdoğan, BM verilerine göre dünyada en yüksek sayıda mülteci barındıran ülkenin yine Türkiye olduğunu, ülkede şu anda 3 milyondan fazla Suriye ve Iraklı mültecinin yaşam sürdüğünü ifade etti.

Kilis'te mülteci sayısının şehir nüfusunu çoktan aştığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Farklı kültürlelerin bir arada yaşayabilmesini medeniyet köklerimize borçluyuz. Ülkemizde doğan mülteci çocuklar şu an okullarımızda kaynaştırma eğitimi alarak yeni yetişen nesillerimize, kültürümüze zenginlik katıyorlar. Biz mültecileri bir yük olarak değil insanlık dayanışmasının özneleri olarak görüyoruz. Mülteci çocukların kayıp nesil olmasını istemiyoruz. Bu nedenle gerek onlara gerekse kadınlara kaldıkları kamplarda kendilerini geliştirebilecekleri çok boyutlu eğitim imkanları sunuyoruz."

"ELDE EDİLEN PARA SAĞLIK VE EĞİTİM OLARAK DÖNÜYOR"

Erdoğan, elde edilen gelirin ise Afrikalı kadınlara eğitim ve sağlık yatırımı olarak döndüğünü belirtti.

Emine Erdoğan, "Afrika ülkelerine gittiğimde yetimhaneleri özellikle ziyaret ediyorum. Üzerinde yaşadıkları coğrafyanın yeraltı kaynaklarından habersiz Afrikalı yetimler adına en büyük dileğim kendi geleceklerini inşa edebilecekleri adil uluslararası şartların oluşmasıdır. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın hangi dini ve etnik sınıfa dahil olursa olsun herkesin temel insan haklarından yararlanması düzenini tesis etmek durumundayız. Başta Myanmar olmak üzere acil çözüm bekleyen tüm insani sorunlar karşısında uluslararası kamuoyunu duyarlı olmaya davet ediyorum. Bangladeş ziyaretimin ardından acının tortusu henüz çok tazeyken uluslararası kamuoyundan yükselen duyarlılık sesleri beni ziyadesiyle memnun etmiştir. BM Genel Sekreteri Sayın Guterres'in çağrısının karşılık bulması ve bu insanlık krizinin sona ermesi en büyük beklentimizdir. Medeniyetin olduğu yerde çatışma değil empati ve diğerinin yaşam hakkına saygı vardır. Çatısı altında bulunduğumuz BM teşkilatı dünyanın ihtiyacı olan huzur ve adaletin tesisi için büyük sorumluluklar taşımaktadır." diye konuştu.