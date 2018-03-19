Emine Erdoğan: Nişasta Bazlı Şeker kotasının yüzde 5'e indirilmesi sağlıklı nesiller için çok önemli bir adım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 5'e indirilmesinin sağlıklı nesiller için çok önemli bir adım olduğunu ifade etti.