Emine Erdoğan'a 'İnsani Hizmet Takdir Ödülü' verilecek

Londra’da düzenlenen Küresel Donörler Forumu ikinci gününde devam ederken, bu akşam düzenlenecek törenle "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" verilecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yardım faaliyetleri dolayısıyla övgü topladı.

Merkezi Chicago'da bulunan "Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi" (World Congress of Muslim Philanthropists) tarafından ilki 2008'de İstanbul'da gerçekleştirilen Küresel Donörler Forumu, Londra'da ikinci gününde devam ediyor.

British Museum’da düzenlenen oturumlarda hayırseverlik ile aşırı akımların önüne geçilmesi, okuryazarlık ile hayırseverlik ilişkisinin de aralarında yer aldığı başlıklar masaya yatırıldı.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Küresel Donörler Forumu organizatörlerinden Büyükelçi Cemalettin Kani Torun, forumun temellerinin 10 yıl önce atıldığını belirterek amacının da özellikle Müslüman dünyadaki bağışçıları ve yardım kuruluşlarını bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Forumun değişik kuruluşların birbiriyle tanışmaları için zemin oluşturduğunu ifade eden Torun, “Bağışların toplanması, hem doğru yerlerde hem de doğru bir şekilde harcanması konularından deneyimler paylaşılıyor.” diye konuştu.

Torun, forumla bağlantılı olarak verilen ödüller kapsamında “İnsani Hizmet Takdir Ödülü”nün, özellikle Arakanlı Müslümanlar için yaptığı çalışmalar dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a takdim edileceğini kaydetti.

"Milyonlarca ödülü hak ediyor"

Forumun katılımcıları arasında yer alan yardım kuruluşu Muslim Aid’in üst düzey yöneticisi Jehangir Malik, Türkiye’nin dünya çapında insani yardım konusunda büyük rol üstlendiğini belirtti.

Malik, Türkiye’nin temsilcilerinin, Küresel Donörler Forumu platformunda verdikleri mesajlarla Hazreti Muhammed’in yardım konusundaki sünnetini takip ettiğini görmekten memnun olduğunu dile getirdi.

Muslim Aid olarak Türkiye’nin yardım faaliyetlerini memnuniyetle izlediklerini belirten Malik, Emine Erdoğan’a verilecek ödülle ilgili, “Milyonlarca ödülü hak ediyor. Farklı ülkelere gidip haklı davalara yardımları takdire değer. Belki ödülü mahcubiyetle kabul edecek ama bu hakkın teslim edilmesi lazım ki başka kadınlara örnek teşkil etsin.” ifadelerini kullandı.

"Bir kadın olarak kendisini destekliyorum"

Forumun organizatörlerinden, Londra’nın Barking İlçe Belediye Meclisi üyesi Saima Ashraf, forumun bütün hayırseverlere açık bir platform olduğunu söyledi.

Forum kapsamında ödüllendirilecek Emine Erdoğan’ın yardım çalışmalarını öven Ashraf, “Bir kadın olarak kendisini destekliyorum çünkü kadınlar olarak dünyada rolümüz büyük. Bu ödülü hem bir First Lady olarak hak ettiğine inanıyorum, hem de Türkiye’nin insani yardım alanında yapmakta olduğu inanılmaz işler nedeniyle.” diye konuştu.

Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi Direktörü Imtiaz A. Khan, bu yıl Londra’da gerçekleşen foruma 50’ye yakın vakfın katıldığının altını çizdi.

Khan, vakıfların, yardım alanındaki deneyimlerini paylaşıp verimliliklerini artırmayı hedeflediğini belirterek yardım faaliyetinin sadece Müslüman dünyayla sınırlı olmadığını, bütün dünyayı kapsadığını da vurguladı.

“Türkiye’nin insani yardım alanındaki çalışmaları bizim için paha biçilmez.” ifadesini kullanan Khan, Emine Erdoğan’ın ve Türk Kızılayının da bu nedenle forum kapsamında ödüllendirildiğini söyledi.

"Kendimi gururlu bir Türk sayıyorum"

Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresinin bir diğer direktörü Wasif Khan da “Gördüğünüz gibi Türk değilim ama Türkiye’nin insani yardımları ve bizlere sağladığı destek nedeniyle kendimi gururlu bir Türk sayıyorum.” diye konuştu.

“Dünyanın neresinde Müslüman hayırseverler bir hayır işliyorsa Türkiye’nin en ön cephede olduğunu görüyorsunuz.” diyen Khan, Emine Erdoğan’ın Arakan Müslümanlarına yönelik faaliyetlerini övdü.

“Arakanlıların acısına dünya kamuoyunda en büyük dikkati çeken şahsiyet” diye nitelendirdiği Emine Erdoğan ile ilgili olarak Khan, “O olmasaydı kimse Arakan’la, oradaki soykırımla ilgileniyor olmayacaktı. Şu anda orada neler olup bittiği uluslararası düzeyde biliniyorsa bu First Lady Erdoğan sayesindedir.” şeklinde konuştu.

"Türkiye anlatılmayı bekleyen bir öykü"

Forum Başkanı Paul Palmer da Türkiye’nin hem küresel yardım faaliyetlerini, hem de foruma katkılarını överek “Bence Türkiye’nin yaptıkları, insani yardım dünyasında henüz anlatılmayı bekleyen bir öykü.” ifadesini kullandı.

“Mükemmel bir ibare var. ‘Gizli hayırseverlik'. Bence bunun en iyi örneklerinden bir tanesi Türkiye’dir.” diyen Palmer, Türkiye’nin dünyanın dört bir yanında yürüttüğü insani yardım etkinliklerine dikkat çekti.

Palmer, Emine Erdoğan’ın Arakanlı Müslümanlar için yürüttüğü faaliyetlerin kendisine verilecek ödülle taçlandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha önce Abu Dabi, Doha, Dubai, Kuala Lumpur ve Washington'da düzenlenen forumun 10'uncu yılında ilk kez "Hayırseverlik Mirası Ödülleri" verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a bugün Mansion House’da düzenlenecek törenle "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" takdim edilecek. Törende Türk Kızılayı da ödül alacak.