Emine Erdoğan'a Somali'den teşekkür!

Her yıl BM Genel Kurulu vesilesiyle devlet ve hükümet başkanlarının eşlerinin katıldığı öğle yemeği formatında düzenlenen etkinlikte, kalkınma alanında küresel farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Bu yıl, New York Pierre Hotel'deki defile ve ödül töreni etkinliği, moda dünyasının ünlü isimlerinin yanı sıra sivil toplum temsilcileri ve first ladylerin katılımıyla gerçekleşti.

ÜNLÜ SOMALİLİ MODEL IMAN'DAN, EMİNE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Bu yıl ödül alan isimler arasındaki dünyaca ünlü Somalili model Iman Mohamed Abdulmajid da yer aldı.

Iman, programda yaptığı konuşmada, Emine Erdoğan'a ve onun şahsında Türkiye'ye, Somali'ye verilen destek için teşekkürlerini bildirdi.

Emine Erdoğan ile tanışmaktan memnuniyet duyduğunu vurgulayan Iman, Erdoğan ile bir süre sohbet etti.

Iman, gelecekte başta Somali olmak üzere insani yardım ihtiyacı olan ülkeler için ortak çalışmalar yapmaktan mutluluk duyacağını aktardı.

Etkinliğe top model Naomi Campbell, modacı Diane von Fürstenberg, modacı ve sanatçı Farida Khelfa, Kalkınma için Moda adlı kuruluşun İnsan Hakları Özel Temsilcisi Beatrice Borromeo Casiraghi, moda tasarımcısı Elie Saab Jr. gibi moda dünyasından ünlü isimler katıldı.

Bir özel sektör platformu olan F4D, kurulduğu 2011'den bugüne kadar moda ve tekstil endüstrisinin yardımlarıyla ekonomik ve sosyal kalkınma alanında projeler yürütüyor.