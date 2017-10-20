Emine Erdoğan,D-8 zirvesine gelen liderlerin eşlerini ağırladı

İstanbul Boğazı'ndaki tekne gezisinde Erdoğan, konuklarına İstanbul hakkında bilgiler de verdi.

Buluşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Bayraktar da katıldı.