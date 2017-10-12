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Emine Erdoğan Twitter'dan ilk paylaşımını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün açılan resmi Twitter hesabından ilk tweetlerini attı.

  • İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün açılan resmi Twitter hesabından ilk paylaşımını yaptı. İlk paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün sona eren resmi Sırbistan ziyaretinden ve Sırbistan'da Türkiye'nin destekleriyle açılışı yapılan projelerden fotoğraflara yer veren Erdoğan, "Sırbistan ziyaretimiz, Balkanlardaki kardeşlerimizle bir kez daha kucaklaşmamıza, hasret gidermemize vesile oldu. Türkiye'nin de destek olduğu projeler, Balkanlar ile aramızdaki gönül bağını inşallah daha da güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'ın ilk tweetinin sonunda yer alan EE ifadesinin, bu tweeti bizzat kendisinin attığını belirten bir imza olduğu öğrenildi.

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