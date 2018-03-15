Emine Erdoğan'dan kadınlara 'Sıfır Atık' temasıyla davet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, geçen hafta kutlanan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" münasebetiyle iş, sanat, siyaset, medya, akademi ve spor dünyasından oluşan kadın topluluğa davet verdi.

Çevre duyarlılığı projesi olan ve kendisinin himayesinde yürütülen "Sıfır Atık" özel temasıyla gerçekleştirilen davette, Emine Erdoğan, konuklarına hitap etti.

"Çevre, çağımızın alarm veren konularının başında geliyor"

İnsanın özündeki temizliği muhafaza etmenin de büyük ölçüde kadınlar eliyle mümkün olacağına inandığını vurgulayan Emine Erdoğan, kadınların insanlığın muallimi ve Ademoğlu'nun içindeki cevherin muhafızı olduğunu bildirdi.

Emine Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kadar seçkin kadını bir arada bulmuşken, sizleri dünyanın geleceğini tehdit eden sorunlar karşısında bir çözüm sürecine davet edeceğim. Hepinizin bildiği üzere, Birleşmiş Milletler'den Davos Zirvesi'ne hemen her büyük buluşma artık çevre sorunları gündemiyle toplanıyor. Çevre, çağımızın alarm veren konularının başında geliyor. Teknoloji, insanın tabiatla kurduğu ilişkide köklü değişikliklere sebep oldu. Tabiatın dengesi bozuldu. Elbette bütün suçu teknolojiye atıp biz aradan sıyrılamayız. Çünkü çevre sorunlarının altında insanın bencilliği ve hırsı yatıyor.

Tabiatı hep hükmedilecek bir nesne olarak görüyoruz. Ona sınırsız bir kaynak olarak bakıyoruz. Ne yazık ki insan yalnızca çıkarlarıyla ilgileniyor. Sonu gelmeyen istekler uğruna türleri yok ediyoruz. 'Ben merkezli' anlayıştan, 'insan merkezli' anlayışa geçmezsek her şey için çok geç olacak. İşte bu nedenle sizleri çevre sorunlarının çözümünde rol almaya davet ediyorum."

"Kumbaralar yerleştirdik"

Emine Erdoğan, küçük bir adım attıklarını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda "Sıfır Atık" kampanyası başlattıklarını hatırlattı.

Kaynakları daha verimli kullanıp geri dönüşümle israfı azaltmayı hedeflediklerine dikkati çeken Emine Erdoğan, "Kişisel yaşamımızda yapacağımız basit değişikliklerle büyük etkiler yaratabiliriz. Nihayetinde çevre sorunları, insan davranışlarının sonucudur. Bazen iklim değişikliği, küresel ısınma gibi bu büyük sorunların bizi aştığını düşünür, 'hükümetler, büyük şirketler yapsın' deriz. Ama aslında hükümetler, büyük şirketler biziz, hepimiziz." dedi.

Emine Erdoğan, salonda on binlerin hayatını etkileyecek güçte iş kadınlarının bulunduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Toplumun ruhuna dokunan sanatçılarımız var. Aklımızı terbiye eden öğretmenlerimiz, akademisyenlerimiz var. Yeter ki sorunların çözümünde rol almaya niyet edelim. Ben, bir kişinin gücüne inananlardanım. Küçük çabaların bir kartopuna dönüşeceğine, bir kelebeğin kanat çırpmasının dünyanın diğer ucunda fırtınalara sebep olacağına gönülden inanıyorum. Sürdürülebilir kalkınma ancak tasarruf kültürü ve atıkların kontrolüyle mümkündür.

Kaynağında ayrıştırılmış atıklar, geri dönüşüme imkan sağlayacak, böylece tükettiklerimizin çevreye verdiği zararı minimize etmiş olacağız. Bu kapsamda biz önce evimizden başladık. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne atıkların ayrıştırılabileceği kumbaralar yerleştirdik, personelimizi eğittik. Ve sadece bir ay içinde kayda değer kazanımlar elde ettik."

Verileri paylaşan Emine Erdoğan, "2920 kilogram kağıt ve kartonu geri dönüştürerek, 51 ağacın korunmasını sağladık. 420 kilogram camı dönüştürerek, 50 litre petrol tasarruf ettik. 1660 kilogram metali dönüştürerek 100 wattlık bir ampülü 2,5 milyon saat çalıştıracak enerji sağladık. Organik atıklardan elde edilen kompost gübre, şu anda bahçelerimizde kullanılıyor." diye konuştu.

Bu ve benzeri kazanımların, küçük davranış değişikliklerin büyük sonuçlar doğurduğuna dair umutlarını artırdığını belirten Emine Erdoğan, 2018 yılında tüm kamu kurumlarında "Sıfır Atık" kültürünü yerleştirme hedefinde olduklarını aktardı.